Hacker stehlen seit 2011 Regierungsgeheimnisse

Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens Eset haben einen Cyber-Spionagering enttarnt, der jahrelang unbemerkt sensible Regierungsgeheimnisse in Europa stehlen konnte. Noch unklar ist, wer hinter den Angriffen steckt. Da man keine Code-Ähnlichkeiten mit anderen Malware-Familien gefunden und keine Überschneidungen in der Netzwerkinfrastruktur beobachtet habe, gehe man von einer bisher nicht dokumentierten Gruppe aus, hieß es.