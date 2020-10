„Krone“-Wissenstest: Geschichten hinter den Fragen

Ein Jahr später war es so weit, die Pest war besiegt und der Kaiser schrieb für den Bau des Gotteshauses einen Architektenwettbewerb aus. Johann Bernhard Fischer von Erlach setzte sich unter anderen gegen Ferdinando Galli-Bibiena und Johann Lukas von Hildebrandt durch. Er gestaltete die Kirche als Verbindung zwischen Rom und Byzanz (Istanbul). So lehnt sie sich an das Erscheinungsbild der Hagia Sophia an und imitiert die Trajanssäule. Am 4. Februar 1716 erfolgte die Grundsteinlegung. Als Bauplatz wurde eine Anhöhe auf einem Hügel des damals kaum regulierten Wienflusses gewählt. 1723 war die Karlskirche fertiggestellt. Geweiht wurde das prunkvolle Gotteshaus Karl Borromäus, dem Namenspatron des Kaisers, der als Pestheiliger gilt.