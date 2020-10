Lettland lockert Einreisebeschränkungen

Lettland hat die corona-bedingten Einreisebeschränkungen gelockert. Die Quarantänepflicht gilt von Samstag an nur noch für Einreisende aus Ländern mit mehr als 25 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen. Bisher lag die Grenze für die Einreise in das baltische EU-Land bei 16 Fällen. Österreicher müssen weiterhin in zehntägige Quarantäne.