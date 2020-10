„Ist nur vorübergehender Griff in die Schulden“

Etwa 1,7 Milliarden Euro an Steuerertragsanteilen vom Bund werden in Oberösterreichs Landesbudgets 2020 bis 2024 fehlen - wir berichteten. Zugleich wird Ende Oktober ein „Oberösterreich-Plan“ mit einem Investitionspaket um bis zu einer Milliarde € verkündet. Trotzdem soll der Griff in die Schulden nur kurz sein.