Bereits 53 Infizierte bei Firmen-Cluster in NÖ

Die Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu: Beim Screening einer Logistikfirma in Wiener Neudorf im Bezirk Mödling wurden 53 der 60 Mitarbeiter positiv getestet. Laut Insider-Informationen soll es sich beim Großteil der Infizierten zudem um Leiharbeiter aus Ungarn handeln, die zwischen ihrem Wohnsitz und dem Arbeitsplatz hin und her gependelt sind.