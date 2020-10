Marcel Hirscher carvt wieder: „Ich hab‘s vermisst“

Rücktritt vor einem Jahr

Hirschers Rücktritt vom professionellen Ski-Sport jährte sich Anfang September zum ersten Mal. Ob hinter dem jüngsten Video wohl auch latente Comeback-Sehnsüchte stecken? Wohl kaum. Der Zeitpunkt zu Hirschers Rücktritt dürfte - wie fast alles in seiner Karriere - goldrichtig gewesen sein. Erstens verabschiedete sich Hirscher am Höhepunkt. Und zweitens ist ja seit Corona-Ausbruch auch die Ski-Welt nicht mehr so, wie sie war.