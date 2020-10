Taliban-Terrorist verbreitete radikale Gedanken

Nach der spektakulären Verhaftung eines mutmaßlichen Taliban-Terroristen (31) am Dienstag in Wels - die „Krone“ berichtete - fördern die Ermittlungen immer mehr Details zutage. Demnach soll der Verdächtige das Internet mit islamistischen Propaganda-Videos regelrecht überschwemmt haben - mit Tausenden Fans in aller Welt. Er könnte noch vor dem Wochenende in U-Haft wandern.