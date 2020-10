Schulgarten völlig verwüstet

„Früher hatten wir vereinzelt ungebetenen Besuch, aber heuer ist es so schlimm wie noch nie zuvor“, schildert Direktor Josef Mayer im Gespräch mit der „Krone“. In den vergangenen zwei bis drei Wochen suchten Wildschweine das weitläufige Areal des Gymnasiums Wolfgarten nämlich unzählige Male heim. „Die Tiere kamen wohl immer am Abend oder in der Nacht, bei Tag haben wir jedenfalls keine gesehen“, erläutert der Pädagoge. Der angerichtete Flurschaden sei erheblich: „Aber zum Glück wurde der Sportplatz bisher nicht in Mitleidenschaft gezogen.“