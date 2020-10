Bon Jovi: Das politisch-soziale Gewissen Amerikas

Album aktualisiert

„2020“ sollte eigentlich schon im Frühling das Licht der Welt erblicken, doch dann kam das Virus und schlussendlich auch noch „Black Lives Matter“. Für den immer politischer agierenden Strahlemann aus New Jersey war das Grund genug, um sein ohnehin visionär gehaltenes Werk noch einmal zu überdenken und zu verändern. „This House Is Not For Sale“, der kommerziell erfolgreiche, künstlerisch aber schwer hinkende Vorgänger aus dem Jahr 2016, war ungemein persönlich geraten, für das neue Werk wollte Bon Jovi bewusst das Weltgeschehen abbilden und die in etwas mehr als einem Monat über die Bühne gehende US-Präsidentschaftswahl in den Mittelpunkt stellen. Daher flackert auch die amerikanische Flagge in den Spiegelsonnenbrillen des Frontmanns am Cover-Foto, der sich dort bewusst als Einzelgänger inszeniert. Schließlich hat er auch acht der zehn neuen Songs alleine geschrieben, das Bandgefüge der alten Tage scheint zunehmend zu einer reinen Live- und Studiogeschichte zu werden.