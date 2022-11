Carlos Santana: Der Erfinder des Latin-Rock

Carlos Santana hat seinen eigenen Stil und die Musikwelt in den letzten Jahrzehnten zum Positivem beeinflusst. Der gebürtige Mexikaner gilt als Erfinder des Latin Rock und hatte in Woodstock seinen Durchbruch in der Musikszene. In „Rudi Backstage“ präsentieren wir Ihnen die besten Songs des Ausnahmekünstlers, aber wir geben auch Einblicke in diverse Treffen zwischen Rudi Dolezal und Santana.