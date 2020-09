Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager verhaftet

Der im Juli degradierte frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Brad Parscale, ist von der Polizei in Florida festgenommen und in eine Psychiatrie gebracht worden. Aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der Polizei in Fort Lauderdale geht hervor, dass Parscales Ehefrau Candice Parscale die Beamten am Sonntag gerufen hatte, weil sie einen Suizidversuch ihres Ehemannes befürchtet habe. Nachdem der scheinbar unter Alkoholeinfluss stehende 44-Jährige auf Aufforderung der Polizei aus seinem Haus gekommen war, wurde er von Einsatzkräften überwältigt. Bodycam-Aufnahmen (Video oben) zeigen die Festnahme.