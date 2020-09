Hüttenwirt stinksauer: „Leute haben keine Ahnung“

Zehn verstiegenen Wanderern am Steinernen Meer in Salzburg konnte am Wochenende nur noch ein Polizeihubschrauber helfen. Beim Matrashaus am Hochkönig kam es zu ähnlichen Szenen. Hüttenwirt Roman Kurz zeigt sich über den Leichtsinn von Wanderern verärgert. Der Pinzgauer Bergrettungs-Leiter mahnt zur Vorsicht.