Ein kleines Lichtlein am Ende der politischen Tunnelfahrt ist aber in Aussicht. Nach den Wahlen in Wien am 11. Oktober sollte dieser Spuk beendet sein. Die bestimmenden Kräfte in der Regierung könnten sich danach mehr an der Vernunft orientieren und weniger von Umfragen leiten lassen. Das wäre klug, weil man auch drei Wochen über die Wien-Wahl hinaus denken sollte. Da steht eine wirklich fundamentale Entscheidung bevor: Am 3. November wird der US-Präsident gewählt.