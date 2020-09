Umfrage vor Wien-Wahl: SPÖ-Absolute in Reichweite

Laut Sommer profitiert die SPÖ vom vorprogrammierten Absturz der FPÖ in den Flächenbezirken, in denen sie 2015 noch überdurchschnittlich viele Stimmen einbüßte. Der Meinungsforscher erwartet eine sinkende Wahlbeteiligung. Die extrem hohe Zahl an Briefwahlstimmen sei zudem ein Unsicherheitsfaktor für die Prognose am Wahltag.