Menasse-Posting gelöscht: Eigentor für Wiener ÖVP

Der Autor stieß sich vor allem an den Wörtern „wieder“ und „vorne“. Denn so gut wie alles, was Wien heute so lebenswert mache, international bewundert und von den Wienern geliebt werde, hätte es mit Christdemokratischer bzw. ÖVP-Regierung „nicht gegeben“, schrieb Menasse und verwies dabei unter anderem auf Gemeindebauten, U-Bahn, Donauinsel und Fußgängerzonen.