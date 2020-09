Innergschlöss: Auf dem Gipfel des Glücks

Was für ein erhebender Moment: Schier endlos breitet sich vor mir das sonnige Panorama der beeindruckenden Gletscherwelt des Nationalparks Hohe Tauern aus, der majestätische Großglockner mit seinen 3798 Metern fast in Augenhöhe. Hinter mir steigen schneebedeckte Hänge auf. Bestimmt einer der höchsten Schauplätze, an dem je ein „Krone“-Reisebericht geschrieben wurde. Ringsherum herrscht absolute Stille. So ruhig geht es in keiner Redaktion zu. In dieser Idylle plätschern die Worte in die Notizblock-App meines Handys wie das geschmolzene Eis, das als glasklares Wasser aus einer nahen Felsennische sprudelt. Wanderer müssen an einer Kante nur die Hand auf- oder die Öffnung einer Trinkflasche hinhalten, um das coole Lebenselixier genießen zu können. Herzerfrischend!