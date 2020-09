2000 Polizisten seit 2018 bei Übergriffen verletzt

Etwa 2000 Polizisten sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren im Zuge von Übergriffen verletzt worden, insgesamt wurden in diesem Zeitraum exakt 3474 tätliche Übergriffe auf Beamte gezählt. Das geht aus einer Anfragebeantwortung durch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer hervor, wie dieser am Mittwoch berichtete.