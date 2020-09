Melancholie der Wolken und bunter „Weinskandal“

Der Blumenstock, der Eimer, das Glas oder der Blick zum See: Das sind Motive des Alltags, die in der aktuellen Ausstellung in der Galerie 422 in Gmunden heftige Bearbeitung in Skulpturen und Gemälden erfahren. Das Duo Markus Hofer und Philipp Schweiger inszeniert bunte Objekte und dämmrige Landschaftsmalerei.