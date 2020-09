Oracle soll TikTok-Geschäft in den USA nun retten

ByteDance will US-Geschäft nicht verkaufen

Der chinesische Staatsender CGTN berichtete unter Berufung auf Insider, ByteDance werde das US-Geschäft von TikTok weder an Oracle noch an Microsoft verkaufen und den Quellcode der Videoplattform auch nicht an einen US-Käufer abgeben. ByteDance hatte zuvor auf Druck von US-Präsident Donald Trump Gespräche geführt, um die US-Tochter TikTok an ein von Oracle oder Microsoft geführtes Konsortium zu veräußern.