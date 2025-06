Die Königin von Götzis jagt jetzt die Allergrößte

„Ich habe die 7000 Punkte im Jahr 2023 hier so knapp verpasst. Ich bin so glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe“, jubelte Anna Hall, nachdem sie sich mit neuem Meetingrekord von 7032 Zählern ihren zweiten Sieg beim legendären Hypo Mehrkampfmeeting in Götzis geholt hatte. Es war zudem das beste Siebenkampfergebnis seit fast 18 Jahren – weltweit! Am 26. August 2007 hatte die Schwedin Carolina Klüft bei der WM in Osaka ebenfalls 7032 Punkte sammeln konnte.