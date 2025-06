Mordverdacht: Vom Jugendzimmer in den Knast

Am Mittwoch startet am Klagenfurter Landesgericht der spektakuläre Mordprozess gegen einen 20-Jährigen, der vergangenen Herbst in der Spittaler Türk-Kaserne einen Kameraden getötet haben soll. Für die Familie des Opfers Mustafa (21) war es eindeutiger Mord; der Angeklagte selbst beteuerte bisher stets, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Was ist wirklich geschehen?