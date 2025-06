Schumann und FPÖ üben Kritik am „ÖGK-Luxusseminar“

Der Freiheitliche erinnerte unter anderem daran, dass Kassenpatienten zukünftig Selbstbehalte für Krankentransporte zahlen müssen, für wichtige Untersuchungen wie MRT oder CT eine Genehmigungspflicht eingeführt, die E-Card-Servicegebühr fast verdoppelt und Pensionen durch die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge gekürzt werden, was bei einer FPÖ-geführten Bundesregierung nicht der Fall gewesen wäre. „Gespart wird nur auf dem Rücken der Bürger, bei sich selbst, Asylanten oder Ukrainern setzen diese ‘Verlierer-Ampel’ und die ÖGK unter ÖVP-McDonald den Rotstift jedoch nicht an. Ein derartiges Verhalten ist absolut letztklassig und stellt eine Diskriminierung der eigenen Bevölkerung dar“, so der freiheitliche Gesundheitssprecher.