Top 100? „Das ist sicher nur eine Frage der Zeit!“

Ein Traum, das habe ich mir immer gewünscht.“ Ja, das Strahlen hatte Filip Misolic auch am Montag Vormittag noch im Gesicht. Gerade einmal 35 Stunden, nachdem er in Runde drei der French Open in der Night Session am Center Court Rekord-Major-Sieger Novak Djokovic unterlegen war, sprach er im Café Landmann in Wien über das Erreichte. „So ein Spiel ist eine riesige Motivation für meine weitere Karriere. Ich hoffe, ich darf noch viele solcher Momente erleben“, so der 23-Jährige, der sich auch über lobende Worte des Serben freuen durfte. „Er hat gesagt, dass ich super spiele und so weiter machen soll.“