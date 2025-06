Bikini-Model Livvy Dunne verdreht Miami den Kopf

„Du bist meine erste Liebe“

Im April verkündete Dunne offiziell ihr Karriereende im Turnsport. „Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Man sagt, dass man sich so gut fühlt, dass einem die Zeit zu entgleiten scheint. Und genau so habe ich mich in den letzten 20 Jahren in diesem Sport gefühlt“, kündigte Dunne ihren Followern ihr Karriereende an.