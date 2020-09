Coronavirus: 869 neue Fälle, 444 alleine in Wien

Sieben Regionen nach 2. Ampelschaltung auf Gelb

Mit der zweiten Schaltung der Corona-Ampel wurden am Freitag bereits sieben Regionen in Österreich auf Gelb geschaltet. Gelb bedeutet mittleres Risiko, davon betroffen sind Wien, Graz, Innsbruck, Korneuburg, Wiener Neustadt, der Bezirk Kufstein und Schwaz in Tirol. Zeitgleich kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag verschärfte Maßnahmen mit „Gültigkeit Montag, 0 Uhr“ an.