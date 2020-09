Streit um Skipionier Willi Huber in Neuseeland

„Goldene Medaille“ von Klestil verliehen

Huber kam 1953 nach Neuseeland und arbeitete zunächst als Bergführer. Berühmt wurde er in Neuseeland, weil er in den 1970er Jahren maßgeblich an der Erschließung des Skigebiets am 2190 Meter hohen Mount Hutt mitwirkte. Er lockte auch das österreichische Olympia-Skiteam für Trainingslager an. Bundespräsident Thomas Klestil verlieh ihm für seine Verdienste 2003 die „Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich“. Trotz des ständigen Wohnsitzes in Neuseeland behielt er laut eigenen Angaben die österreichische Staatsbürgerschaft.