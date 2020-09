OÖ: Keine Freitagsgebete wegen Reiserückkehrern

Der Cluster rund um eine Moschee in Freistadt umfasst mittlerweile 33 Personen - neun Besucher und 24 Folgefälle in deren privaten Umfeld. Die neu hinzugekommenen Fälle sind allesamt bereits in Quarantäne, hieß es vonseiten des Krisenstabs. Seit 28. August ist die Moschee geschlossen. Der Bezirk Freistadt sticht aktuell mit 60 positiven Fällen in Oberösterreich hervor, dennoch ging Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger am Donnerstagnachmittag eher nicht davon aus, dass die Ampelfarbe am Freitag von Grün auf Gelb wechseln werde.