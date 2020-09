Angriff auf unsere Gesundheitsdaten

Längst hat sich daraus ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt, berichtete Dr. Philipp Amann, Leiter der Strategieabteilung des European Cybercrime Centre von Europol bei einer Pressekonferenz in Wien. „Angetrieben wird das durch eine fortschreitende Industrialisierung der Cyberkriminalität, dem sogenannten ,Crime-as-a-Service‘-Modell, wo die Verschlüsselungs-Schadsoftware von Kriminellen einfach gekauft werden kann“, warnt Amann. Und appelliert gleichzeitig: „Auch wenn es nachvollziehbar ist, warum einige Unternehmen in solchen Fällen bereit sind, den Forderungen nachzugeben, ist die Empfehlung aus polizeilicher Sicht ganz klar: Bitte zahlen Sie nicht!“ Es sollte sofort Meldung an die Behörden erstattet werden.