OÖ darf in England mitreden, in Tschechien nicht

Im Fall Finnland, versteckt auf der Landeshomepage unter „Kundmachungen“, sollen die beiden Reaktoren in Loviisa statt bis 2027 und 2030 um 20 Jahre länger betrieben werden – eine atomare Gefahrenquelle in Europa wird also prolongiert. In der grenzüberschreitenden UVP darüber können auch Oberösterreicher (bis 23. Oktober) Stellungnahmen ans Land Oberösterreich abgeben. So wie gerade (bis 4. September) im Fall des AKW-Neubaus in Sizewell, Großbritannien.