Großer Erfolg für die kulinarische Sommerfrische

Zu ihnen zählt der Vier-Hauben-Koch Hannes Müller, bekannt aus der Kochsendung „Schmeckt perfekt“. In Lienz konnte man ihn direkt vor Ort bei der Arbeit über die Schulter schauen. Aber auch Jakob Lilg vom Löwenzahn am Weißensee, ausgezeichnet mit zwei Gabeln im Falstaff und vier Schnecken im Slow Food-Führer, verwöhnte die Gäste mit Köstlichkeiten. Ernst Moser vom Restaurant Saluti in Matrei (drei Hauben) war auch heuer der Initiator dieses einzigartigen kulinarischen Spektakels, das selbst im Corona-Jahr optimal umgesetzt werden konnte. „Vor allem das Live-Cooking im eigens dafür ausgestatteten Küchenpavillon war sehr beliebt. Besucher konnten dort der Kochelite zusehen, wie sie auf vier Quadratmetern arbeiten. Für uns Köche war der Kontakt mit Gästen am Hauptplatz besonders angenehm, viele genossen die leichten Gerichte gleich mehrmals in der Woche.“