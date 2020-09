Vater-Sohn-Duell ging an Viennas Eddi Jusic

Hätte er einen Treffer gegen die eigene Mannschaft (innerlich) bejubelt? Die Latte verhinderte die Antwort auf die Frage. „Drei Tore hätte ich machen müssen“, übte Viennas Eddi Jusic Selbstkritik. In der 18. Minute war er mit dem Pfostenschuss am nähesten dran. Fiel in der Stadtliga beim lockeren 4:0-Sieg nicht ins Gewicht, dass er gegen den von seinem Vater betreuten SV Donau nicht getroffen hat.