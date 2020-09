Die nächste Abfahrerin ist am Sprung zurück

Allerdings nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag in Sölden, sondern erst am Mittwoch am Stilfserjoch in Südtirol, wird die 25-Jährige vom SC Möggers 279 Tage nach ihrem, beim Training zur Weltcupabfahrt in Lake Louise (Kan) erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie, ihre ersten Schwünge wagen.