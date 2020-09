Was die Ampelfarbe „Gelb“ im Detail bedeutet

Noch fehlt der erstmalig geschalteten Corona-Ampel die vollkommene gesetzliche Legitimation - diese erfolgt erst Ende September mit der Novellierung des Epidemie- und des Covid-19-Maßnahmengesetzes -, doch die Regierung hat bereits am Freitag je nach Farbeinstufung unterschiedlich scharfe Maßnahmen präsentiert. So bedeutet das „Gelb“ für Wien, Graz, Linz und den Tiroler Bezirk Kufstein eine verschärfte Maskenpflicht in Schulen, Handel, Gastronomie und bei Veranstaltungen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) kündigte an, sich im Bereich der Schulen „selbstverständlich“ an die Empfehlungen der Corona-Kommission zu halten.