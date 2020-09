Nach Bombendrohung: Gswb-Gebäude evakuiert

„Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Spam-Mail handelt“, hieß es seitens der Polizei bereits kurz nach Eintreffen der Nachricht am Freitagvormittag. Denn: In letzter Zeit versenden Online-Betrüger vermehrt Mails mit angeblichen Bombendrohungen an unterschiedliche Firmen. Sie wollen damit Geld erpressen. Die Gswb ging auf Nummer sicher und evakuierte das Gebäude. „Wir haben sehr schnell reagiert“, sagt Geschäftsführer Bernhard Kopf.