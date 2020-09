Gedanken zur Digitalisierungs-offensive an der Uni

Im Wettstreit um den attraktiveren Universitätsstandort wurde Salzburg von Linz deklassiert. Mit der Kanzler-Entscheidung für eine neue TU in Oberösterreich ist das nun auch offenkundig. Salzburgs Rektor Hendrik Lehnert hat darauf in einem der „Krone“ übermittelten Text reagiert. Salzburgs „Krone“-Chefredakteur Claus Pándi antwortet dem Uni-Rektor in offenem Brief. In unserer großen Zeitenwende geht es um die enorme Verantwortung der Universität: Nicht beschreiben was ist, sondern gestalten was wird - nicht weniger hat der Auftrag zu sein.