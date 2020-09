Die Veränderung von Welt und Gesellschaft

Nicht beschreiben was ist, sondern gestalten was wird. Das hat der Auftrag an eine Universität zu sein. Im Übrigen auch an Politik und an uns Medien. Da wird das Schlagwort der Digitalisierungsoffensive nicht reichen, auch nicht „Gedanken zur selben“. Goethes Faust sagt: „Der Worte sind genug gewechselt, nun lasst mich endlich Taten sehen.“ Faust lässt sich auch als Parabel auf ein gescheitertes Universitätssystem lesen. Auf einen universitären Stand, der keine Antworten auf die Herausforderungen der Zeit bot. „Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor! Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die zehen Jahr‘ herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum -Und sehe, daß wir nichts wissen können! Das will mir schier das Herz verbrennen.“