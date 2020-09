Huawei droht Totalausstieg aus Smartphone-Markt

Prozessor-Lieferstopp trifft Huawei hart

Die Huawei-Mitarbeiter deuteten gegenüber Zulieferern in Taiwan an, womöglich nach und nach aus dem Smartphone-Markt aussteigen zu müssen, wenn die US-Sanktionen andauern. Vor allem das Lieferverbot für hochentwickelte Prozessoren, die Huawei bei ausländischen Firmen wie TSMC bauen lässt, dürfte den Konzern in Bedrängnis bringen.