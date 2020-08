China wirbt nach Huawei-Boykott Chipexperten ab

Neben fachkundigem Personal braucht China für eine konkurrenzfähige eigene Chipproduktion naturgemäß auch Chipfabriken, in die der Einparteienstaat viele Milliarden Euro investieren will. Bei HSMC will man beispielsweise 16 Milliarden Euro in eine entsprechende Fabrik stecken, die 2022 in Betrieb gehen soll. Dort will man Chips im 14- und 12-Nanometer-Verfahren herstellen - und später auf das modernere, bei TSMC in Taiwan schon heute genutzte 7-Nanometer-Verfahren umstellen.