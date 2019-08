„World of Warcraft“ kehrt als Retro-Version zurück

So oder so: Die Wiederveröffentlichung der - abgesehen von kleineren Updates, etwa bei der Grafik - Ur-Version von „World of Warcraft“ markiert einen interessanten Punkt in der Geschichte der Online-Rollenspiele. Immerhin wurde ein laufend erweitertes Online-RPG noch nie offiziell in einer älteren Version neu aufgelegt, wie es Blizzard nun als Dienst an den Fans getan hat, hebt die britische BBC in einem Bericht zum Thema hervor.