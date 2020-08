Die Balkanroute 5 Jahre nach der Flüchtlingskrise

lag vor fünf Jahren noch abseits der damaligen Balkanroute. In den letzten zwei Jahren hat sich die Situation wesentlich verändert , immer häufiger führen nun die Flüchtlingswege über das Balkanland. In dieser Region wird die Zahl illegal eingereister Flüchtlinge derzeit auf 7000 bis 10.000 geschätzt. Etwa die Hälfte muss unter freiem Himmel leben, meist in Parkanlagen, was Proteste in der Bevölkerung auslöste.