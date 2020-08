Erstmals Einschränkungen auf griechischer Insel

Zahl von Infizierten schlagartig angestiegen

Griechenland weist - gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10,5 Millionen - eine geringe Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus auf. In den vergangenen Tagen ist die Zahl von Infizierten schlagartig angestiegen. Anfang der Woche waren 75 Fälle registriert worden. Am Mittwoch stiegen sie auf gut 150, wie der Zivilschutz mitteilte. Seit Ausbruch der Pandemie sind - Stand Donnerstag - 210 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus in Griechenland gestorben.