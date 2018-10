Flüchtlingssituation in Bosnien spitzt sich zu

In einigen Medien wird die Situation mit jener während der Balkankriege verglichen, als Vertreter ethnischer Minderheiten aus Gebieten flüchteten, in denen ethnische Säuberungen durchgeführt wurden. Aber bisher bleibt die Grenze der Kroaten dicht. Am Montag wurden rund 100 Migranten von der bosnischen Polizei knapp 200 Meter vor dem Grenzübergang Izacic (siehe Karte unten) abgefangen. Einige konnten überredet werden, in ein nahe gelegenes Camp zurückzukehren. Doch die Mehrheit blieb und übernachtete unter freiem Himmel. Die einheimische Bevölkerung versorgte die Menschen mit Lebensmitteln und warmen Getränken.