Pulverfass Bosnien: Minen, Flüchtlinge, Korruption

Der Knall kommt zuerst. Dann das Blut - und schließlich die Gewissheit, dass sich das Leben von einer Sekunde auf die nächste für immer verändert hat. Rückblende in den Kriegssommer 1993 in Bosnien: Am 24. Juni soll Jung-Soldat Zeljko Volas bei Kupres einen Weg entminen und eine Schneise durch Titos ehemaliges Jagdrevier schaffen. Die Luft ist drückend, unter der Uniform dringt Schweiß durch die Poren, zieht Mücken an wie ein Magnet. Dann aus Unachtsamkeit dieser eine falsche Schritt.