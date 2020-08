Masken in der Gondel, „kontrolliertes Après-Ski“

Skifahren in Österreich ohne Après-Ski? Für viele Wintertouristen ist das nur der halbe Spaß. Deshalb überlegt die Touristik-Branche fieberhaft, unter welchen Voraussetzungen Besucher von Skiorten auch in Zeiten von Corona abseits der Piste unterhalten werden können. So ist eine Registrierung für Nachtschwärmer angedacht, in Gondeln wird es eine Maskenpflicht geben.