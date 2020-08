Landesweit 211 Neuinfektionen - davon 87 in Wien

In Tirol war jeweils eine Person Coronavirus-positiv aus Griechenland, Kroatien und Albanien zurückgekommen. Sieben Heimkehrer in Niederösterreich wurden ebenfalls positiv getestet, fünf waren zuvor in der Türkei gewesen, eine Person in Rumänien sowie eine in Kroatien. Die Tests von jeweils zwei Rückkehrern aus Bosnien sowie Kroatien fielen in der Steiermark positiv aus, in Salzburg wurde zudem bei drei Menschen nach ihrer Rückkehr (zwei aus Kroatien, einer aus Frankreich) eine Coronavirus-Infektion festgestellt. Je ein Heimkehrer wies bei seiner Rückkehr aus dem Ausland in Kärnten, Vorarlberg und dem Burgenland eine Infektion auf, sie kamen aus der Türkei, Kroatien und dem Kosovo.