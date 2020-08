„Wir ziehen den Welser Christkindlmarkt durch“

Corona hat den Sommer ordentlich durcheinander gewirbelt. Und auch der Winter wird nicht wie früher. In Deutschland wurde der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom abgeblasen. In Wels, aktuell einer der Corona-Hotspots Österreichs, hält Christkind-Boss Peter Jungreithmair an der Veranstaltung fest. Er hofft sogar, von den Absagen in Deutschland profitieren zu können.