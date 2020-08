Pflichtfach „Antisemitismus“ für Migranten

Er macht aus seinem Hass gegen Juden keinen Hehl – jener Syrer, der in der Vorwoche die Jüdische Gemeinde in Graz attackiert hatte und über den am Mittwoch die U-Haft verhängt wurde, reiste vor sechs Jahren als Flüchtling nach Österreich ein. Und das ruft nun die Politik auf den Plan: Als eine Reaktion darauf müssen sich Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte künftig in ihren Kursen dem Thema Antisemitismus widmen.