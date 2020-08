Appell nach Festnahme in Graz: Nicht zurücklehnen!

Erst die Synagoge mit Steinen beworfen und mit Parolen beschmiert, dann auch noch deren Scheiben eingeworfen, einen Anschlag auf das Vereinslokal der RosaLila_Pantherinnen verübt, Steine auf ein Bordell geworfen und als Gipfel schlussendlich ein Angriff auf den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz: Nach den Vorfällen in der steirischen Landeshauptstadt konnte am Sonntagabend aufgeatmet werden. Wie berichtet, wurde der mutmaßliche Täter, der mit einem roten Fahrrad unterwegs war, von einer Radstreife der Polizei in der Grazer Annenstraße gefasst.