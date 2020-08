„Bei uns ist jetzt noch keine Schultasche nötig“

Gute Förderung

Petra Ratschenberger (48), Direktorin der VS Harbach, schickte noch im Juni Elterninformationen in mehreren Sprachen aus, 20 Kinder haben sich daraufhin zur Sommerschule angemeldet. Sie werden in zwei Gruppen geteilt: „Da kann gute Förderung passieren. Das beste wäre es, wenn wir das unter dem Jahr weiterführen könnten“, sagt sie.