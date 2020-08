Gericht weist Antrag auf Annullierung der Wahl ab

Der Oberste Gerichtshof in Belarus hat den Antrag der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja auf Annullierung der umstrittenen Präsidentenwahl abgewiesen. Nach der Abstimmung am 9. August hatte sich Präsident Alexander Lukaschenko zum Sieger erklärt. Kritiker werfen ihm Wahlbetrug vor, Massenproteste waren die Folge. Auch am Dienstag versammelten sich wieder Tausende Demonstranten in der Hauptstadt.